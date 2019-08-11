Alex Rodriguez Jennifer Lopez’i özlediğini söyledi

Şu an 'It's My Party' turnesinde olan ve bugün son konserine çıkacak olan Jennifer Lopez ile bir süredir ayrı olan Alex Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Alex, Lopez'in bikinili bir fotoğrafını paylaşarak 'Özledim' dedi...

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, şu an ‘It’s My Party’ turnesinde ve bugün turnenin son konserini verecek. 7 Haziran’da başladığı konser maratonunda, Alex Rodriguez ile ayrı düşen Lopez, Antalya’da olduğu dönemde, nişanlısı ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve ‘Seni özledim’ dedi…

Dün akşam da eski beyzbol oyuncusu olan Rodriguez, Instagram’da Jennifer Lopez’in bikinili bir fotoğrafını paylaştı ve ‘Son bir gösteri daha var. Seni özledim ve seni evde görmek istiyorum’ dedi…