Alex Rodriguez’in Jennifer Lopez’i aldattığı iddia edildi

Eski beyzbol oyuncusu Jose Canseco, attığı twitlerle adeta ortalığı karıştırdı ve Jennifer Lopez’in nişanlısı Alex Rodriguez’in ünlü şarkıcıyı, 1996-1999 yılları arasında evli olduğu eşi Jessica ile aldattığını iddia etti…

Jennifer Lopez’in aldatıldığını yazan Canseco, “Zavallı kız, Rodriguez'in gerçekte kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok” ifadesini kullandı. Açıklamalarını Twitter üzerinden yapan Canseco, “Nişanlısı, Jennifer Lopez'i benim eski karım Jessica ile aldatıyor” notunu yazdı.

Canseo kendinden öyle emin ki, Alex ve Jessica’nın yazışmalarını okuduğunu, hatta doğru söylediğine inandırmak için yalan makinesine girmeye hazır olduğunu da belirtti. Lopez ve Rodriguez tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi…

