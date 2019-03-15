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Alex Rodriguez’in yüzündeki morluk dikkat çekti
Alex Rodriguez’in yüzündeki morluk dikkat çekti
Bahama tatilinde mutluluk pozu çizen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'in Florida havaalanındaki halleri dikkat çekti. Rodriguez'in yüzündeki morluk için pek çok dedikodu yapıldı...
Magazin 15 Mart 2019 - 09:36

Geçtiğimiz hafta nişanlanan ve Bahama’da tatil yapan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve New York Yankees yıldızı Alex Rodriguez, dün Florida havaalanında görüntülendi. Suratları bir hayli asık görünen çiftten 43 yaşındaki Rodriguez’in sol gözünün hemen altındaki şişlik ve kızarıklık dikkat çekti.
Gözaltındaki bu kızarıklık için 49 yaşındaki Lopez hedef gösterildi. Tüm bu aldatma haberleri sonrası öfke nöbeti geçirerek, eski beyzbol oyuncusuna saldırdığı iddia edildi… Hatta çok ciddi bir tartışma sonrası Alex’in yüzünün bu hale geldiği söylendi…
Bu durum sosyal medyada da konuşuldu. Lopez’in yapmış olabileceğini düşünenler kadar bir de “Eğer öyle bir şey yaşanmış olsaydı, Rodriguez bu bereleri güneş gözlüğü takarak kapatmayı tercih ederdi. Büyük olasılıkla bir kaza geçirdi” diyenler de bir hayli fazlaydı…

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