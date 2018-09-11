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Alexandra Stan: “İstanbul’a hayran kaldım”
Alexandra Stan: “İstanbul’a hayran kaldım”
Romanyalı şarkıcı Alexandra Stan, önceki gece Şişli'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Stan, Türk yemeklerini beğendiğini ve İstanbul'a hayran kaldığını dile getirdi.
Magazin 11 Eylül 2018 - 09:03

Geçtiğimiz ay Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde sevenleriyle buluşan Alexsandra Stan önceki gece Şişli’de yer alan Teddy isimli mekanda sahne aldı.  Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı sevilen şarkılarını söyleyerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlan Alexandra Stan, Türkiye’ye ikinci kez geldiğini İstanbul’a hayran kaldığını belirtti.  Türk Mutfağının lezzetlerini de tadan Alexandra Stan, en çok mercimek çorbasını sevdiğini belirtirken bu sırada işletme sahibi Stan’a Türk lokumu ikram etti.
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Son güncelleme: 10:14 - 11.09.2018
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