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Aleyna ‘Bebek balkabakları’ hatırına affetti
Aleyna ‘Bebek balkabakları’ hatırına affetti
Geride bıraktığımız akşam yaptığı video paylaşımıyla milyonlarca hayranını şaşırtan ve korkutan Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'a karşı olan küslüğünü pek de uzun sürdürmedi.
Magazin 19 Eylül 2018 - 07:29

Gözyaşları içerisinde çektiği video ile yaşadıklarından bahseden ve Karaduman’a olan kırgınlığını anlatan Aleyna’nın videosu olay yaratmış kısa sürede pek çok kişiye ulaşmıştı. Annesi tarafından eve gelmediği söylenen ancak gecenin ilerleyen saatlerinde attığı mesajla evinde olduğunu bildiren Aleyna ertesi gün yaptığı paylaşımla bu defa Emrah Karaduman’ı affettiğini duyurdu. Karaduman tarafından kendisine gönderilen çiçeğin fotoğrafını paylaşan genç şarkıcı bu karenin üzerine “Özür dileme çiçeği geldi, çiçek bayağı güzelmiş, balkabakları falan var üstünde. Normalde hemen barışmam ama bebek balkabakları için her şey olabilir” notunu da düştü.

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