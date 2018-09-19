Aleyna ‘Bebek balkabakları’ hatırına affetti

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Gözyaşları içerisinde çektiği video ile yaşadıklarından bahseden ve Karaduman’a olan kırgınlığını anlatan Aleyna’nın videosu olay yaratmış kısa sürede pek çok kişiye ulaşmıştı. Annesi tarafından eve gelmediği söylenen ancak gecenin ilerleyen saatlerinde attığı mesajla evinde olduğunu bildiren Aleyna ertesi gün yaptığı paylaşımla bu defa Emrah Karaduman’ı affettiğini duyurdu. Karaduman tarafından kendisine gönderilen çiçeğin fotoğrafını paylaşan genç şarkıcı bu karenin üzerine “Özür dileme çiçeği geldi, çiçek bayağı güzelmiş, balkabakları falan var üstünde. Normalde hemen barışmam ama bebek balkabakları için her şey olabilir” notunu da düştü.



