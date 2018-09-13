Aleyna, ceketten rahatsız!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Henüz reşit olmadığı halde içkili yerlerde sahneye çıktığından dolayı bir anda Türkiye’nin gündemine oturan ve o zamandan bu yana da gerek açıklamalarıyla ve gerekse şarkılarıyla magazin gündemiden düşmeyen Aleyna Tilki, şimdilerde Dipsiz Kuyum adlı şarkısıyla gündemde…

Arabesk müziğin babalarına gönderme yaptığı şarkısıyla müzik listelerini sallayan Aleyna Tilki, hesabından yaptığı gündelik paylaşımlarıyla gülümsetiyor. Hesabını kimi zaman hayranlarını sahtekarlar konusunda uyarmak için kullanan Tilki, kimi zaman da konser sırasında giydiği bir kıyafet üzerinden yaptığı paylaşımla haber oluyor.

Sahnede rahat edebilmek adına pijama tadında kıyafetler tercih eden Aleyna, çıktığı son konserde giydiği ceketle pek de rahat edememiş olacak ki yaşadığı rahatsızlığı ve pijamadan vazgeçmeyeceğini söyleyen paylaşımlarda bulundu.



