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Aleyna ‘Depremden sonraki modum’ notuyla paylaştı
Aleyna ‘Depremden sonraki modum’ notuyla paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından hız treninde çekilmiş videosunu paylaştı ve İstanbul'u derinden etkileyen depreme göndermede bulundu.
Magazin 27 Eylül 2019 - 08:44

Henüz reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için Türkiye gündemine oturan ve hakkında bir karar çıkarak sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, 18 yaşını geçtikten sonra yaşadığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

HIZ TRENİ ÜZERİNDEN DEPREM GÖNDERMESİ

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden genç takipçileriyle yaptığı paylaşımlarla da haber olmayı başarıyor. Kimi zaman pek çok takipçisinin kafasını karıştıran Tilki, İstanbul’u derinden etkileyen depremle ilgili olarak yaptığı paylaşımla yine benzer bir etki yarattı. Genç şarkıcı hız treninde çekilmiş videosunu; “Biraz izleyin sonra sileceğim, depremden sonraki modum bu” notuyla paylaştı.

 

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Son güncelleme: 08:53 - 27.09.2019
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