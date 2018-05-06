Aleyna hostesleri hırsızlıkla suçladı!

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Reşit olduktan sonra ardı ardına konserlere çıkan ve yasaklı olduğu dönemin acısını çıkartan 18 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kimi zaman saç baş yolduruyor. Özgürlükten dem vuran ve sürekli olarak yaptığı paylaşımlarında özgür olduğunu söyleyen Aleyna Tilki yaptığı son paylaşımla bu defa okların hedefini hosteslere çevirdi. Yaptığı bir uçak yolculuğunun ardından koltuğunun yanında gözlüğünü unutan Tilki, bindiği uçaktan söz konusu gözlüğün unutulmamış olduğu yanıtını alınca adeta bir öfke patlaması yaşadı ve şu paylaşımı yaptı: