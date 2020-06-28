Aleyna Tilki: 1.5 milyondan fazla aldım

Şarkıcı Aleyna Tilki önceki akşam Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülendi. Tilki sosyal medyada da çok konuşulan reklam ücretiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Rol aldığı dondurma reklam filmi için seslendirdiği şarkı hakkında konuşan şarkıcı “Klasik dünya listelerine girdik. İki kez girdik bu listeye. Güzel bir proje oldu. Ersay Üner Abi ve Ozan Çolakoğlu Abi birleşince çok iyi oluyor. Klibimizi ben yönetmek istedim. Ama yönetmediğim iyi oldu. Çok eğlendim. Rengarenk bir reklam oldu. Benim oyun alanım gibi oldu. Reklamım bile dünya listelerde ülkemizi temsil etti. Bu zor süreçte hepimize moral oldu bu” dedi.

Reklam filmi için 1 milyon 500 bin Lira aldığı iddialarına cevap veren Aleyna Tilki “Yazılan ücretten daha fazla aldım. Bağış yapıyorum, kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Bağış yapmayı çok seviyorum” şeklinde konuştu.