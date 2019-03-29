Aleyna Tilki 19 yaşında

Reşit olmadan sahnelere çıkan ve bu yüzden de uzun bir dönem gündemi meşgul eden Aleyna Tilki geride bıraktığımız gün 19 yaşına girdi.

İçkili yerlerde sahne aldığı için eleştiri oklarının hedefi olan ve hakkında yasa bile çıkartılan Aleyna Tilki’nin 18. yaş günü yakından takip edilmiş ve genç şarkıcının reşit olduktan sonra verdiği konsere büyük bir katılım gerçekleşmişti.

Tilki o zamandan bu yana yaptığı başarılı işlerle dikkatleri üzerine çekerken 19. yaşını geride bıraktığımız 28 Mart’ta kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni yaşına girdiğini müjdeleyen Tilki doğumgünü pastalarını da yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.