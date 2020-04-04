Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gece yarısından itibaren getirilen 20 yaş ve altı için getirilen sokağa çıka yasağına takıldı.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında gece yarısı getirilen 20 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağı ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’yi de vurdu.

65 yaş ve üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarında sokağa çıkmasına yasak getirildi.

Alınan bu karardan sonra gözler 20 yaş altındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’ye çevrildi. 2000 doğumlu olan Tilki, bu yasak kalkana kadar sokağa çıkamaycak.

Aleyna Tilki ise, sosyal medya hesaplarından yasakla ilgili esprili paylaşımlar yaptı. Twitter adresinden, yaşından dolayı konsere çıkamadığı günlere atıfta bulunan Tilki’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.