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Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı ile birlikte Bebek’te görüntülendi
Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı ile birlikte Bebek’te görüntülendi
Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te objektiflere yandı. Giyim tarzıyla her zaman olduğu gibi yine bir hayli dikkat çeken Tilki'nin Acun Ilıcalı ile buluşması kafalarda soru işareti bıraktı. İki ismin bir araya gelmesi sürpriz bir projenin habercisi olsa da ikili buluşmaları hakkında ser verip sır vermedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 26 Haziran 2020 - 08:08

Aleyna Tilki ve Acun Ilıcalı Bebek’te görütülendi. Ayaküstü kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Tilki, “En çok sahneye çıkmayı özledim. Kıymet bilmiyormuşum onu anladım bu süreçte” dedi. Sevgilisi Kadir Güneş ile görüntülenmeleri hatırlatılan Tilki, “Böyle konuları değil, bana doğayı, coronayı sorun. Çok insan kaybettik onun üzüntüsü çok büyük ama pozitif tarafından bakarsak, evren bize mesaj veriyor. Bize evinize ‘Kapanın… Doğayı sizsiz bir seyredin, hayvanlar sizsiz daha mutlu görünüyor’ diye mesaj veriyor aslında. Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. ABD’deyken çok yalnız başıma evde kalıyordum” dedi.
Kendisine çok sayı da oyunculuk teklifinin geldiğini söyleyen Tilki, “Çok oyunculuk teklifi geliyor ama ben kendi yazdığım senaryo da oynamak istiyorum. Bir sürü senaryom var. Belki bir gün yönetmenliğimi Ferzan Özpetek yapar, bende yazar oynarım” diye konuştu.

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