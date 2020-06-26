Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı ile birlikte Bebek’te görüntülendi

Aleyna Tilki ve Acun Ilıcalı Bebek’te görütülendi. Ayaküstü kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Tilki, “En çok sahneye çıkmayı özledim. Kıymet bilmiyormuşum onu anladım bu süreçte” dedi. Sevgilisi Kadir Güneş ile görüntülenmeleri hatırlatılan Tilki, “Böyle konuları değil, bana doğayı, coronayı sorun. Çok insan kaybettik onun üzüntüsü çok büyük ama pozitif tarafından bakarsak, evren bize mesaj veriyor. Bize evinize ‘Kapanın… Doğayı sizsiz bir seyredin, hayvanlar sizsiz daha mutlu görünüyor’ diye mesaj veriyor aslında. Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. ABD’deyken çok yalnız başıma evde kalıyordum” dedi.

Kendisine çok sayı da oyunculuk teklifinin geldiğini söyleyen Tilki, “Çok oyunculuk teklifi geliyor ama ben kendi yazdığım senaryo da oynamak istiyorum. Bir sürü senaryom var. Belki bir gün yönetmenliğimi Ferzan Özpetek yapar, bende yazar oynarım” diye konuştu.