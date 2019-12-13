Aleyna Tilki alışveriş takıntısını anlattı

Kuruçeşmede bir mekandan çıkarken görüntelenen Aleyna Tilki, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alışverişten çıktığını söyleyen genç şarkıcı “Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Her şey ilk bende olsun istiyorum. Normalde pijama ile dışarı çıkıyordum büyüdükçe giyinmeyi sevmeye başladım. Dün mesela 12 saat alışveriş yaptım. Öyle bir takıntım var. Ama indirimi seviyorum olursa hayır demem” dedi.

ÜRETMEDİĞİMİZ İÇİN RAP TUTUYOR !

Geçtiğimiz günlerde Hande Yener'in “Rap müzik, pop müziğini öldürdü” açıklamalarını hatırlatan gazetecilere konuşan Aleyna “Bence rap, pop müziğini öldürmedi. Pop müzik yapan insanlar şarkı çıkartmadı. Çıkaranlar da hit şarkı çıkaramadı. Onun dışında pop şarkılarda çok çalışılmamış ve biraz özensiz davranmaya başladı bazı abiler ablalar. Bu yüzden rap’çilerde özgürce bir üretim yaptılar. Aranjeler tutar mı tutmaz mı düşünmediler. Genç kafalarda böyle yaratıcı hamleler yapınca, pop müziğinde de şarkı çıkmayınca böyle oldu. Sonuçta pop müziğin soluğu yaratıcılık. Bu dönemde rock müzik çıksaydı rock tutacaktı. Bende rap yapacağım çok seviyorum ama bu demek değil ki rap tutuyor ondan devam edelim Hayır! Üretmediğimiz için o tutuyor” dedi.

YURT DIŞI VİZYONU GEREKLİ!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Warner Music ile yaptığı anlaşma çok konuşulmuş, hatta geçtiğimiz dönemlerde Tarkan ve bir çok isim İngilizce şarkı yapmış fakat fazla rağbet görmemişti. Gazetecilerin kendisinin bu durumu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine şarkıcı “Ben bu işi Amerikalılar ile yapıyorum, onlar Türkler ile yurt dışına açıldılar. Türk olmak çok büyük değer, ama yurt dışı vizyonu da gerekli ki ülkemizi dünyaya duyuralım, bayrağımızı oralarda dalgalandıralım. Warner gibi bir şirketle anlaşan ilk kişi benim ve ben özel bulduğum muhteşem Türk kültürünü yurt dışındaki insanlara da değerli gösterip orada değerli kılmak istiyorum” dedi.