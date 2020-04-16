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Aleyna Tilki arkadaş istiyor
Aleyna Tilki arkadaş istiyor
Corona virüsü salgını sebebiyle evinden çıkamayan Aleyna Tilki, evde çok sıkıldığını söyledi.
Magazin 16 Nisan 2020 - 08:07

Şarkıcı Aleyna Tilki, karantina döneminde de gündemden düşmüyor. Genç şarkıcı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildi. O günden beri evden çıkmayan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşulmaya başladı.

“KEŞKE ARKADAŞ ALSAK”

Twitter’ı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, “Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak.” diye paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki’nin, bir süredir aşk yaşadığı Kadir Güneş’ten ayrıldığı iddia edilmişti.

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