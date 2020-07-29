Aleyna Tilki: Ben hepinizin sevgilisiyim, üzgünüm!

Şarkıcı Aleyna Tilki, resmi sosyal medya adresi üzerinden yaptığı paylaşımla olay oldu. Son günlerde ünlülerin hayranlarıyla yaşadığı aşk haberlerinin çıkmasının ardından paylaşımda bulunan Tilki yazdıklarıyla dikkat çekti.

Instagram’daki DM kutusundaki mesajların ikiye katlandığını belirten Aleyna Tilki, “Ben hepinizin sevgilisiyim” dedi.

Tilki, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla adeta olay oldu. Son günlerde ünlülerin hayranlarıyla aşk yaşadığı haberlerinin ardından DM kutusuna mesaj yağdığını belirten Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Çok fazla teklif aldığını söyleyen Tilki, “Haha ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor… Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm” yazdı.