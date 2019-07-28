Aleyna Tilki: Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum

Aleyna Tilki: Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum

Konser öncesi ayaksütü soruları yanıtlayan Aleyna Tilki’ye balmumu heykelinin yapılacağı hatırlatılınca esprili bir yanıt verdi. Tilki, “Geldiler ölçülerimi aldılar. Baya bana benzeyecek, ben de çok şaşırdım birazcık gördüm. Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum” diye konuştu.

“EĞLENİYORUM”

Yoğun konser temposunda hasta olduğunu söyleyen Tilki, “Bugün biraz hastayım aslında ama sahneye çıkınca her şey geçiyor. Konser temposu çok yoğun ama eğleniyorum. Her sahnenin farklı bir kitlesi var. Farklı farklı konserler veriyorum, bazen 80 bin bazen 100 bin kişi oluyor” şeklinde konuştu.

“SESİM ANNEME BENZİYOR”

Annesi Havva Özel'le evlerinin mutfağında söyledikleri şarkıyı sosyal medya hesabından yayınladığı hatırlatılınca, “Sesimi annemden aldım. Direkt ona benziyor” şeklinde konuştu.

“NE YAZDIYSAM O”

Reymen'le yaşanan olaya son noktayı koyan Tilki, “Ben bir şey söylemdim. Sadece tweet attım. Zaten görüyorsunuz sosyal medyada ne yazdıysam durum o” diye konuşup son noktayı koydu.