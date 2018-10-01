Aleyna Tilki bu defa alay konusu oldu

Aleyna Tilki bu defa alay konusu oldu

Yaptığı her hareketle adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımıyla takipçileri tarafından alay konusu oldu.

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Yaptığı her hareketle adından söz ettirmeyi ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

“NE OLDU SANA KÖPEK Mİ SALDIRDI”

Instagram hesabından yırtık fileli çoraplı pozunu takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, paylaşımına “Sürpriz geliyor” notunu ekledi. Tilki’nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki’nin bir takipçisi paylaşıma, “Noldu sana köpek mi saldırdı bu halin ne” yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi “Bu kız en sonunda kayışı kopardı” yorumunu yaptı.