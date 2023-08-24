HAYAT
Abone Ol

Aleyna Tilki ev halini paylaştı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki mutfakta sütyeniyle süt içerken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınlanma: 09:50 - 24 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Aleyna Tilki ev halini paylaştı

‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak Serdar Ortaç’ın ‘Ayrı Gitme’sini seslendiren Tilki, Instagram hesabından şarkıyla ilgili paylaşım yaptı.

Beyaz sütyeni ve şortuyla mutfakta süt içen genç şarkıcı  “Yeni şarkım Ayrı Gitme yazınıza enerji kattı mı? İki yıldır çıkmayı bekliyordu” ifadesini kullandı.

Pozlarına beğeni yağan Aleyna Tilki’ye modacı Ece Sükan “Herkes alkol içerken biz” yorumunu yaptı.

Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdiİlginizi ÇekebilirTuğçe Özbudak kısmi felç geçirdiGülşen 30 Ağustos'ta Yenikapı'da konser verecekİlginizi ÇekebilirGülşen 30 Ağustos'ta Yenikapı'da konser verecekSeda Sayan estetik operasyonlarına bir yenisini daha eklediİlginizi ÇekebilirSeda Sayan estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi
Aleyna Tilki beyaz Serdar Ortaç sosyal medya süt
X Reklam