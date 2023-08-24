Aleyna Tilki ev halini paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki mutfakta sütyeniyle süt içerken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettiriyor.
Son olarak Serdar Ortaç’ın ‘Ayrı Gitme’sini seslendiren Tilki, Instagram hesabından şarkıyla ilgili paylaşım yaptı.
Beyaz sütyeni ve şortuyla mutfakta süt içen genç şarkıcı “Yeni şarkım Ayrı Gitme yazınıza enerji kattı mı? İki yıldır çıkmayı bekliyordu” ifadesini kullandı.
Pozlarına beğeni yağan Aleyna Tilki’ye modacı Ece Sükan “Herkes alkol içerken biz” yorumunu yaptı.