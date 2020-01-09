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Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı
Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde dikkatleri üzerinde toplamayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, bugün İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı. Havalimanında bulunan bir yolcuyla tartışan Tilki hızını alamayarak çevrede bulunan güvenlik güçleriyle de sözlü arbede yaşadı. Tilki, yaptığı bu davranıştan dolayı havalimanı polisine ifade verdi.
Magazin 9 Ocak 2020 - 16:29

Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya’nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

UÇUŞUNU İPTAL ETTİ

Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı. Aleyna Tilki’nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.(DHA)

Son güncelleme: 16:30 - 09.01.2020
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