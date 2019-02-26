Aleyna Tilki hedef büyüttü

Genç yaşında şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve müzik kariyerinde pek çok önemli isimden de destek gören şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hedef büyüttüğünü gösterdi.

Henüz reşit olmadan içkili mekanlarda sahneye çıktığı için Türkiye gündemine oturan ve sonrasında da gerek yaptığı açıklamalarla ve gerekse özel hayatındaki hareketleriyle kendisine olan ilgiyi sürekli olarak canlı tutan Aleyna Tilki geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Bir fotoğraf çekimine ait kareleri hesabından takipçilerine ulaştıran Tilki bu fotoğrafın yanına düştüğü; “Star olmak istemiyorum, efsane olmak istiyorum” notuyla hedef büyüttüğünü gösterdi. Geçtiğimiz aylarda Amerika’ya giden Tilki havalimanında dünya starı olmak istediğine dair açıklamalarda bulunmuştu.