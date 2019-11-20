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Aleyna Tilki: Her gün yayıp yolluyorsunuz
Aleyna Tilki: Her gün yayıp yolluyorsunuz
Şarkıcı Aleyna Tilki, hayranları tarafından çizilerek kendisine gönderilmiş resimlerden birini Instagram hesabından paylaştı ve buradan yazdıklarıyla hayranlarına teşekkür etti.
Magazin 20 Kasım 2019 - 13:04

Genç yaşta gelen şöhretin tadını çıkartan Aleyna Tilki, aynı zamanda Amerika’da yaptığı müzik çalışmalarıyla da kendisinden söz ettiriyor. Instagram hesabından hayatındaki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Tilki, bu defa hayranlarından gelen resimlerden bir tanesini takipçilerine ulaştırdı. Tilki bu resimle ilgili duygularını da satırlara şöyle döktü:

“Her gün böyle resimler yapıp yolluyorsunuz… Her gün içimdeki rengarenk çocuğun başka bir rengini bana hatırlatıyorsunuz. İyi ki beni sevdiniz, iyi ki ben de sizin pembe Aleynanız oldum. Bu kariyere, beni çocukluğumla kavuşturduğu için çok şey borçluyum. Ve beni seven o güzel, özel kalplere… kalbin güzelini görebilene ne mutlu! Şükür”

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