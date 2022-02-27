Aleyna Tilki ile saplantılı hayranı uzlaşacak mı?

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girdiği için gözaltına alınan Muhammed Erkam A. hakkında açılan soruşturma uzlaştırmaya gönderildi.

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Şüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki’nin evinin bulunduğu siteye tellerden geçerek girdi. Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen şüpheli, Tilki’nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’ndaki ifadesinde Aleyna Tilki’nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı.

Tilki’nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını belirten Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki’yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söyledi. Aleyna Tilki savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu söyledi.

TİLKİ BİR AY SONRA “YİNE TEHDİT” TWEET’İ ATTI

Şüpheli Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki’nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama” şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Ancak Tilki, 29 Ocak 2022 tarihinde kendisine gelen tehdit içerikli bir gönderiyle birlikte, “Şimdi bu ceza almayacak mı? Ala-cak. Emniyet Müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikâyetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum. Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var” şeklinde tweet atmıştı.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucu, Aleyna Tilki ve şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanırsa, kamu davası açılmayacak. Tilki uzlaşmak istemediğini bildirirse şüpheli Muhammed Erkam A. ‘Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. (DHA)