Aleyna Tilki ile Uzi aşk yaşıyor

Katıldığı bir programda "Biraz maço ve keko erkeklerden hoşlanıyordum" diyen Aleyna Tilki, Twitter'dan "Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor" mesajını paylaşmıştı. Bu mesaja Bağcılar çevresinde büyüyen ve 'Uzi' diye bilinen rap şarkıcısı Utku Yalçınkaya, "Hani keko seviyordun?" diye cevap vermişti. Uzi, Aleyna'ya Bağcılar'ı gezdirmişti. Bu geziyle başlayan arkadaşlık aşka dönüştü.

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Şarkıcı Aleyna Tilki, geçen aylarda Twitter hesabından “Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor” mesajını paylaşmış, ‘Uzi’ adıyla tanınan rap şarkıcısı Utku Yalçınkaya’dan da “Hani keko seviyordun?” cevabı gelmişti. Uzi daha sonra Aleyna’ya Bağcılar’ı gezdirmişti.

Bu geziyle başlayan arkadaşlık aşka dönüştü. Aleyna 15 gündür Uzi ile aşk yaşıyor.

Aleyna Tilki, Uzi ile çekildiği bu fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı.

“BİRAZ MAÇO BİRAZ DA KEKO OLSUN”

21 yaşındaki Aleyna Tilki katıldığı bir programda biraz maço ve keko erkeklerden hoşlandığını söylemişti:

“Önceden beni tanıyor olması lazım… Ama ben onun ismini bilemeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli, ben de merak uyandırmalı! Bir gün bir şekilde ismini öğreneceğim. İlk buluşmada tek olmak istemem. Arkadaş ortamında tanışıyormuşuz gibi olalım. Çok efendi, ağır, biraz keko, maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Özünde kekoluk olacak, öyle gözüküp hissettirmemek için elinden geleni yapacak.”

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