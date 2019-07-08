Aleyna Tilki: İnşallah evlenirim

Sahne öncesi kendisine gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğu görülen şarkıcı'nın kulisinin önünde fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Yoğun sevgi gösterisine karşılık verdiği sırada, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilki'ye geçtiğimiz akşam Bennu Gerede ve adının aşk dedikodularına karıştığı oğlu Dilan Erkaya'yla beraber yemek yediği hatırlatılınca Tilki,”Hepsi benim arkadaşım” diye konuştu. Biriyle el ele ne zaman görebileceğiz sorularına şarkıcı,”Zor bir şey. İlişki benim karakterime çok uygun bir şey değil” dedi. Evlilik size uzak sorusuna,”İnşallah evlenirim de şuan uygun değil, uymuyor bana” diye cevapladı.

“BEN BEBEYDİM ABLA OLDUM”

Aleyna Tilki, sahne aldığı sırada doğum günü kutlayan bir aileyi fark edince, “Ben bebeydim, abla oldum. Yaş almak çok keyifli” diye konuştu. Şarkıcı, sonrasında,”Bu yaşıma kadar pop söylemiyordum, popçu oldum. Sahnede Türkü, Arabesk, Rap her türden söylüyorum. Dengesiz misin, diye soruyorlar. Yok değilim, değişkenim. Her birini söylemek için değişken olmak gerek” diye konuştu. Barış Manço'nun “Gül Pembe” şarkısının benim için ayrı bir yeri vardır diyen Tilki, “O dönemde yaşamayı çok isterdim. Yaşayamadım, yaşatalım isterim. Benim için çok önemli bir şarkı” diye konuşup usta ismi anmayı ihmal etmedi.

“SEZEN AKSU ‘SEN YAPARSIN’ DEDİ”

Dondurma firması için yaptığı ‘Nasılsın Aşkta' şarkısının hikayesini seyircisiyle paylaşan Tilki,”Dediler ki gel bir şarkı yap. Bir bestekardan şarkı bekliyorum. 7 gün kaldı şarkının teslimine, gelmedi. Sezen Aksu'yu aradım. Sezen hanım dedim, bestekarım bana besteyi yollamadı. Şarkıyı teslim etmem lazım, ne yapacağım. Dedi ki gel stüdyoma sen yaparsın, Sezen Aksu, öyle dedi ya. 4 saat sürdü şarkı, 4 saatte yaptım” şeklinde konuştu.