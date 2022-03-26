Aleyna Tilki, Jared Leto ile yan yana

Genç şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün Jared Leto'nun başrolünde yer aldığı 'Morbius'un Londra prömiyerine katıldı. Beraber poz veren ikilinin videosunu Leto, kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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‘Morbius’un başrol oyuncusu Jared Leto, önceki gün filmin Londra’da düzenlenen prömiyerine katıldı. Yeni single’ının hazırlıkları için bir süredir Londra’da olan şarkıcı Aleyna Tilki de prömiyere gitti ve Leto ile kırmızı halıda poz verdi.

Tilki, sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaştı. Kırmızı halıda beyaz bir büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon tercih eden Tilki, paylaştığı video ile büyük ses getirdi.

Dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Jared Leto da şarkıcının paylaşımını Instagram hesabının hikâye bölümüne ekledi.

KIYAFETİ ELEŞTİRİLDİ

Öte yandan genç şarkıcının kombini olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları Aleyna Tilki hakkında şu yorumları yaptı: “İyi hoş da o nasıl kombin, hiç beğenmedim”, “Kombinin çok kötü”, “Sanki ilgilenilmemiş”.

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