Aleyna Tilki, kalp kırıcı ve çirkin yorumlar sonrasında…

Kariyerinde önemli bir adım atarak Amerika'da bir müzik şirketi ile anlaşma imzalayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yazdıklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Reşit olduktan sonra konser ve albüm çalışmalarına hız veren Aleyna Tilki, erken yaşta gelen şöhreti hazmetmeye çalışırken kimi zaman çok tepki çekecek paylaşımlara imza atabiliyor.

Tilki’nin yaşıtlarına örnek teşkil ettiği için yaptığı paylaşımlar büyük önem taşıdığından, genç şarkıcının anlaşılmaz ve yer yer de mantık sınırlarını zorlayan paylaşımları onun gündeme gelmesine neden oluyor. Tıpkı iki gün önce yaptığı “Bugün cumartesi yarın pazar sonra pazartesi olacak” paylaşımında olduğu gibi…

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Aleyna Tilki’nin yaptığı bu paylaşım saatler içerisinde 10 bini aşkın beğeni alınca tweet günün tartışma konusu halini aldı. Pek çok kişi Tilki’yi ve bu paylaşımı beğenen binlerce insanı cahillikle suçlarken Aleyna Tilki, Twitter’da Trend Topic (en çok konuşulanlar) olmayı başardı.

YAŞANANLARLA DALGA GEÇTİ

Kısa sürede gördüğü ilgiyi ve yaşanan durumu uzaktan takip eden Aleyna Tilki, kendisine gelen hakaret içerikli yorumların artmasının ardından sessizliğini bozdu ve birinci sıradan 14. sıraya gerilemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek birkaç ay önce yaptığı paylaşımı hatırlattı:



