Aleyna Tilki kaza ve gözyaşları hakkında konuştu

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Aralarında bir ilişki olduğuna dair haberlerle magazin sayfalarında kendilerine yer bulan Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman geride bıraktığımız gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Buradaki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan güzellik merkezinden çıkarken muhabirlere yakalanan Tilki ve Karaduman ayaküstü soruları yanıtladı. Tilki, Karaduman'la güzellik merkezinde şok tedavisi uygulattıklarını söyledi: “Kendimizi şokladık. Sıcaklık -40'a kadar düşüyor. Soğuk havayı çok seviyorum, kendimi soğuk havalarda, dağlarda koşturan Tilki gibi hissediyorum” dedi.

AĞLADIĞI VİDEO HAKKINDA KONUŞTU

Aleyne Tilki, sosyal medyada Emrah Karaduman'a sitemli tweet'ler atması ve ardından ağladığı bir videosunu paylaşması hakkında şunları söyledi: “Emrah'a birazcık kırılmıştım. Ben de o gün herkes gibi ağladım. Abartılacak bir şey yoktu. Ama birazcık ünlüyüz ya, o yüzden abartılıyor.”

“ÇIKABİLİRİM DEDİM AMA ÇARPTIM”

Aleyna Tilki, 700 bin TL'ye aldığı arabasını park ederken Emrah Karaduman'ın aracına çarpması hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı, “Kaza değil o. Emrah, ‘bana oradan çıkamazsın' dedi. Ben de ‘hayır çıkabilirim' dedim.İnatlaştık biraz. Çıktım da aslında ama sonra baktım Emrah'ın arabasına sürtmüşüm. Emrah'ın suçu, uyarması lazımdı beni” dedi.