Aleyna Tilki kendi üslubuyla espri yaptı

Erken yaşta ünlenen şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim hayatına ABD’de devam edeceği için annesi ve kardeşi tarafından önceki hafta İstanbul Havaalanı’ndan uğurlandı. Şu sıralar ABD’de yaşayan Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından takipçileriyle yeni imajını paylaştı. Tilki, kendine has üslubuyla bir espri yapmayı da ihmal etmedi. İşte Tilki’nin paylaştığı fotoğrafa yazdığı esprili mesaj; ” Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil,sıkılıyorum”

DAHA ÖNCE ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Aleyna Tilki, dili dışarıda verdiği pozla gündem olmuştu. Tilki’nin “Günaydın” notunu düştüğü kareye bazı takipçileri “Dil öğrenmeye gitmiş gerçekten” yorumlarıyla şarkıcıyı eleştirmişti.

