Aleyna Tilki kendini öptü!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine dikkatleri çekti. Ayna karşısında kendini öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, “Canım ben” notunu yazdı.
YILBAŞI PARTİSİNE ETEK BOYUYLA DAMGA VURDU
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen yılbaşı etkinliğine katılan Aleyna Tilki, giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aleyna, kameralara frikik vermemek için mücadele etti.