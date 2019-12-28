Aleyna Tilki kendini öptü!

Katıldığı yarışmanın ardından genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başarıyor. Tilki, bu sefer de ayna karşısında olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine dikkatleri çekti. Ayna karşısında kendini öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, “Canım ben” notunu yazdı.



YILBAŞI PARTİSİNE ETEK BOYUYLA DAMGA VURDU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen yılbaşı etkinliğine katılan Aleyna Tilki, giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aleyna, kameralara frikik vermemek için mücadele etti.

