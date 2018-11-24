Aleyna Tilki korkuttu: Ölünce beni…

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Sadece sahne performanslarını değil aynı zamanda özel hayatına dair detayları da paylaştığı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Aleyna Tilki bu defa çok farklı bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı Ella Fitzgeral dinlerken çektiği bir hikayesini hesabından paylaşan Tilki bu fotoğrafın üzerine düştüğü: “Öldüğümde beni, Ella Fitzgerald şarkıları ve benim kendi yazdığım ve ileride söyleyeceğim bestelerle hatırlayın” notuyla dikkatleri üzerine çekti. Tilki bundan birkaç ay önce arabasında ağlarken görüldüğü bir paylaşımda bulunmuş ve gerek sevenlerini ve gerekse ailesini korkutmuş ve uzun süre de konuşulmuştu. Tilki yaptığı bu son paylaşımla sevenlerini yine korkuttu.



