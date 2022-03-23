Aleyna Tilki: Mal ister gibi kız mı istenir?

Aleyna Tilki, yaptığı ilginç açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Kız isteme merasimini çok saçma bulduğunu söyleyen Tilki "Ne münasebet mal ister gibi. Kızı oğluma verir misiniz? İğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' deyin, olsun bitsin" dedi. Bu açıklama sonrası sosyal medya ikiye bölündü.

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Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kız isteme merasimini çok saçma bulduğunu dile getiren genç şarkıcı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“EVLENECEĞİZ, RIZANIZ VAR MI?’ DE, OLSUN BİTSİN!”

Tilki, konuyla alakalı Twitter hesabından, “Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi. ‘Kızı oğluma verir misiniz?’ falan iğrenç! İnsan gibi, ‘Evleneceğiz, rızanız var mı?’ de, olsun bitsin” ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Aleyna Tilki’nin gönderisi takipçilerini ikiye böldü. Kimisi şarkıcı ile aynı görüşte olduğunu dile getirirken, kimisi de, “Örf, adet diye bir şey var!” sözleriyle Tilki’ye tepki gösterdi.

Tilki ardından, “Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır… ‘Bağlar’ demiyorum, ‘İlişki kalıpları' diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor” mesajını yayınladı.

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