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Aleyna Tilki meydan okudu
Aleyna Tilki meydan okudu
Aleyna Tilki önceki gün Bebek'te bulunan bir mekandan çıkarken görüntüledi. Bir saat mekanda oturan Tilki, çıkışta bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Eylül 2019 - 12:45

Kardeşinin oynadığı filmi soran muhabirlerin “Siz de oyunculuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna Aleyna Tilki, “Ben yönetmen olacağım, yazdığım senaryolar var. Kendi filmlerimi çekmek istiyorum. Senaryolar çok güzel, paylaşmak istemiyorum kimse ile ama kendim de oynayabilirim. Filmimde kendime de küçük bir rol verebilirim” dedi”

MEYDAN OKUDU

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser veren Hadise’nin çok tartışılan “Mekanın sahibi geldi” sözleri ile ilgili de konuşan Aleyna Tilki, “Harbiye konseri vermedim. Benim Hadise abla ya da başkaları gibi albümüm hiç yok. 3 tane şarkım var. Şu an Harbiye’ye çıksam tıka basa dolar” diyerek meydan okudu.