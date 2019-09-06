Aleyna Tilki meydan okudu

Kardeşinin oynadığı filmi soran muhabirlerin “Siz de oyunculuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna Aleyna Tilki, “Ben yönetmen olacağım, yazdığım senaryolar var. Kendi filmlerimi çekmek istiyorum. Senaryolar çok güzel, paylaşmak istemiyorum kimse ile ama kendim de oynayabilirim. Filmimde kendime de küçük bir rol verebilirim” dedi”



MEYDAN OKUDU



Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser veren Hadise’nin çok tartışılan “Mekanın sahibi geldi” sözleri ile ilgili de konuşan Aleyna Tilki, “Harbiye konseri vermedim. Benim Hadise abla ya da başkaları gibi albümüm hiç yok. 3 tane şarkım var. Şu an Harbiye’ye çıksam tıka basa dolar” diyerek meydan okudu.