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Aleyna Tilki, Mustafa Sandal’ın kendisine sırtı dönükken yaptığı el hareketleri hakkında konuştu
Aleyna Tilki, Mustafa Sandal’ın kendisine sırtı dönükken yaptığı el hareketleri hakkında konuştu
Aleyna Tilki, arkadasından yaptığı el hareketiyle gündeme gelen Mustafa Sandal hakkında konuştu... Konu hakkında ilk kez açıklama yapan Tilki, "Ben hepsinin kardeşiyim, iç içe eğlendik" dedi.
Magazin 26 Aralık 2019 - 08:35

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, katıldığı bir doğum gününde, Mustafa Sandal’ın arkasından yaptığı hareket hakkında konuştu. Gecede Mustafa Sandal’ın önünde duran Tilki’yi göstererek yaptığı hareketler dikkat çekmiş ve kimse Sandal’ın ne yaptığını anlamamıştı. Sandal’ın arkasından yaptığı hareketleri görmeyen Aleyna, ise günler sonra konu hakkında açıklama yaptı.

Önceki akşam annesinin yeni yaşını eğlenceli bir doğum günü partisiyle kutlayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, mekan çıkışında kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Muhabirlerin Mustafa Sandal’ın yaptığı hareketleri hatırlatması üzerine konuşan Tilki, “Herkes eğleniyordu, oynuyordu. Başka bir şey görmedim. Hepimiz birbirimize sarılıp iç içe eğlendik. Ben hepsinin kardeşiyim. Orhan Baba da saçlarımı sevdi, onu çekmediniz” dedi. Mustafa Sandal ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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