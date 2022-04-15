Aleyna Tilki nefes kesti

Aleyna Tilki'nin yeni İngilizce şarkısı 'Take It Or Leave It' yayınlandı. Şarkının klibini Onur Sarsıcı çekti. İki günde çekilen klipte Aleyna Tilki'nin gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı. Klipte sınırları zorladığı görülen Tilki'nin motorun arkasında eteğini çıkardığı anlar nefes kesti.

Sozcu.com.tr

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Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Take It Or Leave It’ yayınlandı. Pop-Punk tarzındaki şarkı, Tilki’nin asi ruhunu yansıtan, global müzik arenasındaki yerini sağlamlaştıracak önemli bir çalışma olarak nitelendiriliyor.

Sözlerini Aleyna Tilki’nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptı.

Şarkının video klibinin tanıtımı ise dün paylaşıldı. Onur Sarsıcı’nın yönettiği ve iki günde çekilen klipte Aleyna’nın gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı.

Klibin en ilginç sahneleri ise motor üzerinde gerçekleşti. Aleyna Tilki motosikletin arkasına oturdu ve araç hareket halindeyken altındaki ekose eteği çıkararak iç çamaşırıyla kaldı.

Tilki’nin cesur görüntüleri kısa süre içinde yüz binlerce kez görüntülendi.

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