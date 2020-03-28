Aleyna Tilki özlemini dile getirdi

Genç yaşında kazandığı şöhreti ve yazdığı şarkı sözleri ile adından söz ettiren Aleyna Tilki, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve girdiği polemikler ile de dikkat çeken bir isim…

Son çıkardığı Yalan adlı şarkısı ile konuşulmaya devam eden Tilki, Instagram hesabından paylaştığı bir kare ile sahne özlemini dile getirdi.

Pek çok ünlünün spor olarak yaptığı direk dansına gönderme yapan Tilki, direk üzerinde çekilmiş karesini: “Sahnede dansedemesek de evimizde tek başımıza dansediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı” notuyla paylaştı.