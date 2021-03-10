Aleyna Tilki’den meslektaşlarına anlamlı çağrı

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemi döneminde zor durumda olan müzisyenlere yardım etmek istediğini söyledi. Tilki, diğer ünlülere de seslendiği paylaşımda bu projesi için destek istedi.

20 yaşındaki şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ben pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenler için kendi kitlemi de kullanarak bir proje başlatmak istiyorum. Bana diğer büyük kitleli sanatçılar da katılırsa en azından çok çok zor durumda olanların hayatlarını kurtarabiliriz.”

Tilki, bir sonraki paylaşımında ise “Yasal taraflarını, izinlerini bugünden konuşmaya başladık. Eğer hukuksal olarak mümkün kılabilirsek projeye başlıyoruz en yakın zamanda…” dedi.

EN SEVDİĞİ SANATÇI

Aleyna Tilki, geçen günlerde en sevdiği kadın sanatçıyı açıklamıştı. Tilki, “Selda Bağcan’ı seviyorum çünkü kendine has tarzıyla, kalpten ve cesurca şarkı söylüyor” demişti.

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