Aleyna Tilki, reklam filmini Burcu Biricik’e kaptırdı

Şarkıları, paylaşımları ve yorumlarıyla gündem olan Aleyna Tilki kadınsı görünmek istemediği için düşündüğü reklam filmini Burcu Biricik'e kaptırdığı iddia edildi.

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xGeçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü markanın reklam yüzü olan ve reklam filminden 1 milyon TL gelir elde eden Aleyna Tilki’ye yeni bir teklif daha geldi. Tilki ünlü bir iç giyim markasının reklam filmi teklifi aldı. Ancak genç şarkıcı bu fırsatı ünlü oyuncu Burcu Biricik’e kaptırdı.

500 BİN TL’YE BURCU’YA KAPTIRDI

Yaşı nedeniyle kadınsı görünmek istemediği için teklifi düşüneceğini söyleyen Tilki, o sırada markanın oyuncu Burcu Biricik’le 500 bin TL’ye anlaştığını öğrendi.

