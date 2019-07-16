Aleyna Tilki sarı bikinisiyle göz doldurdu

Henüz reşit olmadan sahneye çıktığı için bir anda Türkiye gündemine oturan ve sonrasında da 18 yaşına girene kadar sadece halk konserleri ile hayranlarının karşısına çıkan Aleyna Tilki, 18 yaşına bastıktan sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapmış ve kendinden söz ettirmeye başlamıştı. Bir yandan konserden konsere koşturan Tilki, bir yandan da çıkardığı şarkılarla kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmandı.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı ilginç paylaşımlarla da kendisinden söz ettiren Tilki, bundan birkaç hafta önce gazetelere yansıyan bikinili kareleriyle olay yaratmıştı. Bir hayli kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tilki, belki de bu tip haberlerin önüne geçmek adına hesabından havuz başında çekilmiş bikinili karelerini paylaştı. Tilki, yaptığı son paylaşımlarda sarı bikinisi ile arkadaşlarına pozlar verirken görülüyor.