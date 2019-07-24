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Aleyna Tilki: Sonuna kadar destekliyorum
Aleyna Tilki: Sonuna kadar destekliyorum
Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Temmuz 2019 - 07:12

Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Tilki, yeni klibi için yönetmen koltuğuna geçmeye hazırlandığını da söyledi. Yeni klip için henüz bir tarih belli olmadığını söyleyen güzel şarkıcı, “yönetmen ben olduğum için tarih sürekli değişiyor. Şu anda hala netleşen bir durum yok. Ama kısmetse önümüzdeki aylarda çekeceğiz. Sonrasında da montajı için Amerika’ya gideceğim” açıklamasında bulundu.

“SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM”

Son dönemin en çok konuşulan ismi sosyal medya fenomeni ‘Reynmen’ lakaplı Yusuf Aktaş içinde samimi bir açıklamada bulunan Aleyna Tilki, ” Reynmen gerçekten çok başarılı işlere imza atıyor. Ben sonuna kadar destekliyorum kendisini, Türkiye’den böyle başarılı işlerin çıkması gerçekten gurur verici. Yolu açık olsun, umarım bu başarısı artarak devam eder. Her zaman kendisine destek veren bir isim olacağım.”
dedi.

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Son güncelleme: 07:32 - 24.07.2019
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