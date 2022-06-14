Aleyna Tilki sosyal medyayı karıştırdı

"Ben bazen çok akıllıca, bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım" diyen Aleyna Tilki, dün yine sosyal medyayı karıştırdı. Şarkıcı, "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam, en az 10 kişi ters kelepçeyle içeri alınır. Beni zorlamayın" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aleyna Tilki, daha önce Twitter’da “Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım. Lakin en çok beğenilen tweetlerime bakınca benim seviyemi değil, daima sizin seviyenizi görmüş oluruz” şeklinde bir paylaşım yapmış, bunu da sayfasının en başına sabitlemişti.

“BİR KONUŞSAM KELEPÇEYLE GÖTÜRÜRLER”

Aleyna Tilki dün yine sosyal medyayı karıştıran bir paylaşım yaptı. 22 yaşındaki şarkıcı, “Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam, en az 10 kişi ters kelepçeyle içeri alınır. Beni zorlamayın ya” dedi.

İlginizi Çekebilir Aleyna Tilki: Mal ister gibi kız mı istenir?

İlginizi Çekebilir Aleyna Tilki'den cinsel istismar itirafı!