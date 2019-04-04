Aleyna Tilki sürpriz yapmaya hazırlanıyor

Çocukluk arkadaşıyla alışverişe çıkan genç şarkıcı çok konuşulan doğum günü kutlaması hakkında; “Geçen yıl hatırlarsınız 10 ay sürdü doğum günü kutlamalarım. En son bu doğum günümden 3 ay önce yine arkadaşlarım doğum günü sürprizi yapmışlardı bana. O zaman 18 yaşındaydım. Şimdi 19 oldum bu sene sanırım daha az sürer kutlamalar. Yine de 6 ay boyunca sürecek gibi duruyor.” açıklamasında bulundu. Nisan ayının sonunda Amerikaya gitmeye hazırlandığını söyleyen Aleyna Tilki, ” son şarkımızın İngilizce okumaları için Amerika’da olacağım. Sonrasında ise net değil ama belki güzel bir sürprizim olabilir” dedi. Sürprizin içeri hakkında ise bilgi vermeyen fakat ufak bir ipucu paylaşan Tilki, “bu sürprizimiz şarkı olmaya bilir.” açıklaması ile kafalarda ciddi soru işareti bıraktı.

