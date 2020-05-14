Aleyna Tilki, tek tek tüm kuralları çiğnedi

20 yaş ve altına konulan yasakları hiç sayan Aleyna Tilki, geçen gün arabasıyla Bebek'te görüntülendi. 19 yaşında olan Tilki, daha önce de kurallara uymamıştı...

20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağının gelmesiyle yasak dahilinde kalan Türk pop müziğinin genç temsilcisi Aleyna Tilki yasağı deldi. Çarşamba gününü bekleyemeyen Tilki, önceki gün Bebek'ten aracıyla geçerken görüntülendi. Tilki, ilk olarak aracında saklanmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı. 28 Mart 2000 doğumlu olan Tilki, sokağa çıkma yasağının ihlal etmesiyle ilgili gelen sorulara cevap vermekten kaçınarak sahil turuna devam etti.

Sahil havası almasının ardından Anadolu yakasında yer alan evinin yolunu tutan genç popçunun her zaman ki gibi pijamalarıyla olması da dikkatlerden kaçmadı. Direksiyon başında şoförünün aksine bir kadın arkadaşının olması gözlenirken, Aleyna Tilki'nin araçta iki kişi olmalarına rağmen, sosyal mesafe gözetmeksizin maskesiz olmaları ise pes dedirtti.