Aleyna Tilki: Üç kere kaza yaptım

Genç yaşında yakaladığı şöhret ile adından sıkça söz ettiren ve attığı her adım ile haber olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

İddialı ve sıra dışı giyim tarzı ile dikkatleri üzerinde toplayan Tilki, Markalar Sokağı’nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek gün boyu alışveriş yaptı. 7’den 70’e bir çok hayranının yoğun ilgisi ile karşılaşan güzel şarkıcı fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

BİR DEĞİL ÜÇ KERE…

Objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, tatil için gittiği Oslo ve kuzey kutbunda yaşadıkları hakkında konuştu. “Aslında tatil değildi, gidip görmek istedim oraları. -27 derecede kaldım, gerçekten çok zordu” dedi. Muhabirlerin orada kaza geçirmesini sorması üzerine ise “Evet 1 kere değil, 3 kere kaza atlattım. Kar kızağı ile 3 kere kaza yaptım, hatta bir tanesinde baya zor zamanlar geçirdim ama kurtuldum” dedi. Daha sonra alışverişe kaldığı yerden devam eden Aleyna Tilki annesi ile birlikte uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.