Aleyna Tilki: Çitlerden atlayıp kapıma pusu kurdu

Aleyna Tilki önceki akşam hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında genç şarkıcının evine gidip kapısına dayanan bir kişi ise Tilki'nin ailesine korku dolu anlar yaşattı.

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Aleyna Tilki önceki akşam konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı.

Tilki’nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, genç şarkıcının konserde olduğu sırada evinin kapısına dayandı.

“AİLEMİN CAN KORKUSU BENİ DERİNDEN YARALADI!”

“Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı!” diyen Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dün gece ben konserdeyken, çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur. En büyük cezayı talep ediyorum!”

“HABERLER DOĞRU DEĞİL”

Öte yandan Aleyna Tilki, geçen hafta iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenince aşk dedikoduları çıkmıştı. Aleyna Tilki, “Aşk haberleri doğru değil, zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız” demişti.