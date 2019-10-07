Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aleyna Tilki ve annesine yapılan ilginç yorum
Aleyna Tilki ve annesine yapılan ilginç yorum
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman annesiyle birlikte çekilmiş kareleri hesabından paylaşıyor.
Magazin 7 Ekim 2019 - 07:27

Henüz reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için gündem olan ve sonrasında da bir süre sahnelerden uzak kalan Aleyna Tilki, etkileyici bir dönüş yaptığı sahnelerde başarılı işler çıkarmaya devam ediyor. Bir yandan verdiği konserlerle gündeme gelen Tilki, bir yandan da eğitim için Amerika’ya uçuyor.

Aleyna Tilki, Amerika'da üniversite eğitimi almak üzere dün Los Angeles'a gitti. Tilki'yi annesi annesi Havva Özel ile kardeşi Ayça Tilki uğurladı. İkilinin bu karesini gören takipçileri onları ‘abla kardeş’ gibi göründükleri yorumlarında bulundu.

İLGİLİ HABERAleyna Tilki yola çıktı
Etiketler