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Aleyna Tilki ve futbolcu Sinan Gümüş aşk mı yaşıyor?
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'le aşk iddialarına cevap verdi. Tilki, "Galatasaray'a yakınım ama aramızda öyle bir durumum yok" ifadelerini kullandı.
Magazin 1 Kasım 2018 - 12:42

16 yaşından beri sanat dünyasının içinde olan ve her yaptığı ile adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş’le aşk yaşadığı iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

“GALATASARAY’A YAKINIM AMA ÖYLE BİR DURUM YOK”

Aleyna Tilki ve Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş’ün hakkında geçtiğimiz günlerde aşk iddiaları çıkmıştı. Tilki, futbolcu ile çıkan aşk haberlerine “Sinan’ı tanıyorum. Galatasaray için şarkımda var biliyorsunuz. Galatasaray’a yakınım ama öyle bir durum yok.” diyerek iddiaları yalanladı.

“ÇALIŞMALARINI BEĞENİYORUM”

Aleyna Tilki, David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham’ın kendisinin sosyal medyadan takip etmesi hakkında konuştu. Tilki, “Bende onu takibe aldım. O çok iyi bir fotoğrafçı. Çalışmalarını beğeniyorum.

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