Aleyna Tilki: Vücudumdan memnunum

Alışveriş için Markalar Sokağı’ndaki mağazaları gezen ve alışveriş yapan Tilki, bir mağazadan çıkarken gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirlerin, ‘Tatile ara mı verdin?’ sorularına gülerek cevap veren ünlü şarkıcı “Yok ne tatili 2 gün gidip sonra geliyorum, devamlı çalışıyorum” dedi.

“5 KİLO VERMİŞ DURUMDAYIM”

Deniz kenarındaki fotoğrafları ve yorumların sorulmasına ise “Ben vücudumdan memnunum, hele ki şuan da çalışmaktan 5 kilo vermiş durumdayım” dedi. Daha sonra yanına gelen hayranları ile de yakından ilgilenen Aleyna Tilki, yoğun ilgi gösteren sevenlerini geri çevirmeden fotoğraf çektirdikten sonra kendisini almaya gelen özel şoförlü aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.