Aleyna Tilki, yangında vefat eden Şahin Akdemir’in adını yaşatacak

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bugün vereceği konserin geliriyle Marmaris'te çıkan yangınlarda ekiplere yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hatıra ormanı yaptıracağını açıkladı.

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25 yaşındaki Şahin Akdemir, Marmaris’te çıkan orman yangınında söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşıyan, dönüş yolunda kaza yapıp alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki de ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Akdemir için hatıra ormanı yaptırma kararı aldı.

Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yarın akşam gerçekleşecek Turkcell Vadi İstanbul konserimden elde edeceğim geliri çıkan yangına müdahale eden ekiplere su ve ayran taşırken dönüş yolunda kaza geçirerek alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak adına bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin” ifadelerini kullandı.

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