Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla takipçilerini ikiye böldü

Henüz reşit olmadığı halde içkili yerlerde sahneye çıktığından dolayı bir anda Türkiye’nin gündemine oturan ve o zamandan bu yana da gerek açıklamalarıyla ve gerekse şarkılarıyla magazin gündemiden düşmeyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini ikiye böldü.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, mini şortlu paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

“BACAKLAR YAMULMUŞ”

Geçtiğimiz günlerde Amerika’ya giden şarkıcı Aleyna Tilki, tatiline devam ediyor. Mini şortuyla poz veren şarkıcı Aleyna Tilki, o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Tilki’nin paylaşımına yorum yapan bazı takipçileri, “Nasıl photoshop yaptıysa artık bacaklar bildiğin yamulmuş.” yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, “Aleyna büyüdükçe daha güzel bir kadın oluyor farkında mısınız arkadaşlar” yorumunu yaptı.



