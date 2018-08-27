Aleyna Tilki, yaz sıcağında battaniyeye sarıldı

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Aleyna Tilki önceki gün Antalya'da bulunan lüks bir otelde verdiği konser sonrası sevgilisi Emrah Karaduman ile birlikte İstanbul dönüşünde objektiflere takıldı. Genç şarkıcı kendisini görüntüleyen gazetecilere “Arkadaşlar sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun kolay gelsin” diyerek kendisini bekleyen aracına binerek havaaalanından uzaklaştı.