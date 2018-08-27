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Aleyna Tilki, yaz sıcağında battaniyeye sarıldı
Aleyna Tilki, yaz sıcağında battaniyeye sarıldı
Kurban Bayramı tatili yapan ünlüler, dün akşamdan itibaren İstanbul'a dönüş yapmaya başladı. Havaalanından çıkarken görüntülenen genç şarkıcı Aleyna Tilki, yolculuk esnasında üşüyüp battaniyeye sarıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Ağustos 2018 - 14:15

Aleyna Tilki önceki gün Antalya'da bulunan lüks bir otelde verdiği konser sonrası sevgilisi Emrah Karaduman ile birlikte İstanbul dönüşünde objektiflere takıldı. Genç şarkıcı kendisini görüntüleyen gazetecilere “Arkadaşlar sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun kolay gelsin” diyerek kendisini bekleyen aracına binerek havaaalanından uzaklaştı.

TİLKİ ÜŞÜDÜ

Antalya, konseri sonrası havaaalanında objektiflere yansıyan Aleyna Tilki’nin sıcak havaya rağmen üzerinde battaniye olması dikkat çekti.

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